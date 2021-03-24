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  3. Vicdansızlığın bu kadarı! Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

Vicdansızlığın bu kadarı! Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar

Gaziantep'te meydana gelen olay 'pes' dedirtti. Kentte yol kenarında bir elektrik direğine asılı halde bulunan hamile tilkinin kuyruğu kesildikten sonra telef edildiği düşünülüyor.

Vicdansızlığın bu kadarı! Hamile tilkiyi öldürüp direğe astılar 115

Olay, Gaziantep'in Nurdağı ilçesine bağlı Başpınar Mahallesinde meydana geldi.