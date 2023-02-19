Victor Arboleda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Arboleda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Arboleda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Arboleda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Arboleda 1 Ocak 1997 tarihinde El Cerrito şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Víctor Manuel Arboleda Murillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Arboleda Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL BUSINESS SOCCER yapmaktadır. Victor Arboleda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Pasto futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Pasto takımına 16 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Arboleda'nin Deportivo Pasto ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Arboleda Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/victorarboleda19/

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Victor Arboleda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Victor Arboleda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Victor Arboleda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Arboleda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2016 yılında Portland 2

12 Ocak 2017 yılında Portland

24 Mart 2017 yılında Portland 2

31 Aralık 2017 yılında Portland

23 Mart 2018 yılında Portland 2

31 Aralık 2018 yılında Portland

1 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında Alianza Petrol.

1 Ocak 2020 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Alianza FC

16 Ocak 2022 yılında Deportivo Pasto

Victor Arboleda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Arboleda şuan Deportivo Pasto takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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