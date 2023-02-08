Victor Luiz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Luiz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Luiz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Luiz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Luiz 3 Nisan 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Luiz Pereira Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Luiz Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Victor Luiz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 11 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Victor Luiz'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Victor Luiz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Luiz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Victor Luiz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Luiz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında Remo

5 Haziran 2019 yılında Londrina-PR

1 Mayıs 2020 yılında São Caetano

4 Ocak 2021 yılında São Bernardo-SP

12 Ocak 2022 yılında Ponte Preta

11 Kasım 2022 yılında Kulüpsüz

Victor Luiz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Luiz şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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