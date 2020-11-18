Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğun üstünden taksi geçti! Videoyu izleyenlerin kanı dondu

İstanbul'un Esenyurt semtinde 13.45 sıralarında yaşanan olayda Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk evinin bulunduğu sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı.

YÜREK YAKTI!

Görenlerin kanını donduran kamera görüntülerinde çevredekilerin ve taksi şoförünün endişesi gözlerinden okunuyor. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri şoförü gözaltına alırken, ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis olayla ilgili çalışmalara başladı.

AĞABEYİ OLAYIN ŞOKUYLA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.