Oto galericiler mesleki yeterlilik belgesi almak için sınava girdiÖğretmenler Günü mesajları uzun | kısaSemih Şentürk, Fenerbahçe Futbol Akademisi'nde görev alacakBursa’da duruşma esnasında avukata saldıran şahıs tutuklandıŞeyma'yı 'Uygunsuz videosunu görünce öldürdüm' demişti! Babaya verilen cezanın gerekçeli karar açıklandıOrtalık karışacak! Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yeniden yüklendiAltın Karınca Belediyecilik Ödülleri sahipleri belli olduHakkarili kadınlardan "Diyarbakır annelerine" destek yürüyüşüSadakatsiz 7. bölüm full izle | Sadakatsiz 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?Nikol Paşinyan'dan açıklama: Koronavirüs ve ekonomiye odaklanmak istiyorum
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğun üstünden taksi geçti! Videoyu izleyenlerin kanı dondu

Esenyurt'ta 4 yaşındaki çocuğun üstünden taksi geçti! Videoyu izleyenlerin kanı dondu

İstanbul Esenyurt'ta sokakta ağabeyiyle yürüyen 4 yaşındaki erkek çocuğu feci kaza kazanın kurbanı oldu. Ticari taksinin altına aldığı küçük çocuk tekerleğin altında kalarak ağır yaralandı. Dehşete düşüren olayda talihsiz çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken kaza anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'un Esenyurt semtinde 13.45 sıralarında yaşanan olayda  Abdullah Karataş isimli 4 yaşındaki çocuk evinin bulunduğu sokakta ağabeyi ile yürürken bir anda kendisine çarpan ticari taksinin altında kaldı.

YÜREK YAKTI!

Görenlerin kanını donduran kamera görüntülerinde çevredekilerin ve taksi şoförünün endişesi gözlerinden okunuyor. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri şoförü gözaltına alırken, ağır yaralanan çocuk ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Öte yandan polis olayla ilgili çalışmalara başladı.

AĞABEYİ OLAYIN ŞOKUYLA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Yaşanan kaza sonrası kardeşinin taksinin altında gören ağabeyi baygınlık geçirirken olay anı saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik Abdullah'ın ticari taksinin altında kalması ve ağabeyinin baygınlık geçirmesi yer aldı.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT