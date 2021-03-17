Vietnam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vietnam'ın Bayrağı Nasıldır?
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Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da, Çinhindi Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Uzun, dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ın kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi yer alır. 1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976'da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmiştir.
Vietnam'ın Başkenti?
“Hanoi” şehri Vietnam'ın başkentidir.
Vietnam'ın Para Birimi Nedir?
“Vietnam Dongu” Vietnam'ın para birimidir.
Vietnam'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Vietnam'ın telefon alan kodu : + 84
Vietnam'ın Türkçe Ülke Telaffuzu
Vietnam
Vietnam'ın Türkçe Başkent Telaffuzu
Hanoi
Vietnam'ın İngilizce Ülke Telaffuzu
Vietnam
Vietnam'ın İngilizce Başkent Telaffuzu
Hanoi
Vietnam'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Hà Nội
Vietnam'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Việt Nam
Vietnam'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Vietnamca