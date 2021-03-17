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Vietnam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vietnam'ın Bayrağı Nasıldır?

Vietnam'ın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Vietnam'ın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Vietnam hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Vietnam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vietnam'ın Bayrağı Nasıldır?

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da, Çinhindi Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Uzun, dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ın kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi yer alır. 1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976'da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmiştir.

Vietnam'ın Başkenti?

“Hanoi” şehri Vietnam'ın başkentidir.

Vietnam'ın Para Birimi Nedir?

“Vietnam Dongu” Vietnam'ın para birimidir.

Vietnam'ın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Vietnam'ın telefon alan kodu : + 84

Vietnam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vietnam'ın Bayrağı Nasıldır?

Vietnam'ın Türkçe Ülke Telaffuzu

Vietnam

Vietnam'ın Türkçe Başkent Telaffuzu

Hanoi

Vietnam'ın İngilizce Ülke Telaffuzu

Vietnam

Vietnam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vietnam'ın Bayrağı Nasıldır?

Vietnam'ın İngilizce Başkent Telaffuzu

Hanoi

Vietnam'ın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Hà Nội

Vietnam'ın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Việt Nam

Vietnam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vietnam'ın Bayrağı Nasıldır?

Vietnam'ın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Vietnamca

Vietnam'ın Bayrağı Nasıldır?

Vietnam'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Vietnam'ın Bayrağı Nasıldır?

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