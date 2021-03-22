Vietnam'ın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Vietnam'ın Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da, Çinhindi Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Uzun, dar bir kara parçası üzerinde yer alan Vietnam'ın kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve doğusunda Güney Çin Denizi yer alır. 1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976'da Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmiştir.

Vietnam'ın Nüfusu Kaç Kişidir?

Vietnam 97338984 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 15. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0125 olduğu görülmektedir.

Vietnam'ın Müslüman Nüfus sayısı 157000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi 0,2 olarak rakamlara yansımıştır.

Vietnam'ın Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Vietnam'ın yüz ölçümü 329100 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Vietnam'ın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 21140 km² Karasal Alan : 310070 km²

Vietnam'ın Haritadaki Yeri / Konumu