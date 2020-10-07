Vietnamlı muhalif blogger Trang'a gözaltı şoku

Vietnam'da, muhalif blogger Pham Doan Trang'ın "Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti devletine karşı propaganda yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Thanh Nien gazetesinde, "devlete karşı belge ve materyal üretmek, bulundurmak ve yaymakla" suçlanan Trang'ın, Ho Chi Minh kentinde gözaltına alındığı ve devlet karşıtı propaganda yapmak suçunun 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabileceği belirtildi.

VnExpress gazetesi de başkent Hanoi'ye getirilen Trang hakkında cezai soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Devlete ait çeşitli medya kuruluşlarında gazetecilik yapan 42 yaşındaki kadın aktivist Trang, cinsiyet eşitliği, insan hakları ve demokrasi gibi konularda yaptığı yorumlarla tanınıyor.

"İNSAN HAKLARINI İHLAL EDEN BÜYÜK BİR HAKSIZLIK"

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Asya Direktör Yardımcısı Phil Robertson, Trang'ın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Parmaklıklar ardında geçirdiği her gün, Vietnam'ın uluslararası insan hakları taahhütlerini ihlal eden büyük bir haksızlık." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Af Örgütü, Pham Doan Trang'ı, "yalnızca ifade özgürlüğü hakkını barışçıl şekilde kullandığı için Vietnam makamları tarafından defalarca hedef alınan, uluslararası alanda tanınmış bir yazar ve insan hakları savunucusu" olarak nitelendirdi.

2016 yılında Vietnam'ı ziyareti sırasında eski ABD Başkanı Barack Obama ile görüşmek üzere davet edilen birkaç aktivist arasında yer alan Trang, daha sonra Facebook'tan yaptığı açıklamada, görüşmeye katılmasının Vietnamlı güvenlik personelince engellendiğini ifade etmişti.



