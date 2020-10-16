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  3. Vildan Atasever Mehmet Erdem ile aşk mı yaşıyor? Vildan Atasever kimdir?

Vildan Atasever Mehmet Erdem ile aşk mı yaşıyor? Vildan Atasever kimdir?

Vildan Atasever Mehmet Erdem ile aşk mı yaşıyor? Bir döneme damga vuran ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'in aşk yaşadığı iddia edildi.

Vildan Atasever Mehmet Erdem ile aşk mı yaşıyor? Vildan Atasever kimdir?

Vildan Atasever Mehmet Erdem ile aşk mı yaşıyor? Güzel oyuncu Vildan Atasever gönlünü Mehmet Erdem'e kaptırdı. 

Vildan Atasever Mehmet Erdem ile aşk mı yaşıyor? Vildan Atasever kimdir?

1 yıllık nişanlısı Erkan Akdemir’den ayrılan güzel oyuncu Vildan Atasever'in romantik şarkıların prensi Mehmet Erdem ile aşk yaşadığı iddia edildi. 

Vildan Atasever Mehmet Erdem ile aşk mı yaşıyor? Vildan Atasever kimdir?

Arkadaş ortamında tanışan ikilinin 1 aydır birlikte olduğu iddia ediliyor. Henüz birbirlerini tanıma aşamasında olan çiftin görüntülenmemek için büyük çaba sarf ettiği de gelen bilgiler arasında.

Vildan Atasever Mehmet Erdem ile aşk mı yaşıyor? Vildan Atasever kimdir?

Erkan Akdemir’den ayrılan, daha önce iki evlilik tecrübesi yaşamış olan Atasever'in yeniden aynı sonu yaşamak istemediği, nişanlısına da "Sonunda üzülmektense başında bitmesi daha iyi" demişti.

Ünlü oyuncu, Taylan Kılıçla ilk evliliğini 2007'de bitirmiş, 2010 yılında evlendiği İsmail Hacıoğlu'ndan ise 2015'te boşanmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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