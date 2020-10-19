Geçtiğimiz sezon ligde büyük bir çıkış yakalayarak sezonun büyük bir kısmını ilk iki sırada götüren Sivasspor, pandemi arasından sonra yeniden başlanılan ligde düşüş yaşamıştı. Sezonu Beşiktaş'ın ardından 4. sırada bitiren Sivasspor, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara direkt katılmaya hak kazanmıştı. Avrupa Ligi'nde I Grubunda yarışacak olan temsilcimizin rakipleri, Maccabi Tel-Aviv, Karabağ ve Villarreal. Peki, Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak olan Sivasspor, Villarreal deplasmanına gidiyor. Zorlu mücadele, 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. El Madrigal Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakem bilgisi geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

HANGİ KANALDA?

Villarreal ve Sivasspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi I Grubu mücadelesinin Perşembe akşamı saat 22.00'de beIN SPORTS ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig'in 5'inci haftasında dün oynanan ve 3-1 kazandığı Hes Kablo Kayserispor maçının ardından ara vermeyen Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Villarreal maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde start verdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular son bölümde ise yarım sahada çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ve As Başkanı Faruk Taşseten de kırmızı-beyazlıların antrenmanını takip etti. Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. Villarreal ile Demir Grup Sivasspor 22 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de El Madrigal Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.