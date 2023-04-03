Vimoj Muntu Wa Mungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vimoj Muntu Wa Mungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vimoj Muntu Wa Mungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Vimoj Muntu Wa Mungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Vimoj Muntu Wa Mungu 15 Ekim 2004 tarihinde Fontainebleau şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Vimoj Muntu Wa Mungu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBOLD yapmaktadır. Vimoj Muntu Wa Mungu, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vimoj Muntu Wa Mungu'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Vimoj Muntu Wa Mungu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://instagram.com/vimoj.muntu/
Vimoj Muntu Wa Mungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Vimoj Muntu Wa Mungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında PSG Jugend
1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17
1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19
Vimoj Muntu Wa Mungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Vimoj Muntu Wa Mungu şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Melun (2011-2018), Paris Saint-Germain (2018-)
Vimoj Muntu Wa Mungu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Fransa U19 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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