Vimoj Muntu Wa Mungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vimoj Muntu Wa Mungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vimoj Muntu Wa Mungu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vimoj Muntu Wa Mungu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Vimoj Muntu Wa Mungu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vimoj Muntu Wa Mungu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vimoj Muntu Wa Mungu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vimoj Muntu Wa Mungu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vimoj Muntu Wa Mungu 15 Ekim 2004 tarihinde Fontainebleau şehrinde doğmuştur. 1,62 m boyundadır. Fransa,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vimoj Muntu Wa Mungu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTBOLD yapmaktadır. Vimoj Muntu Wa Mungu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Paris Saint-Germain U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Paris Saint-Germain U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vimoj Muntu Wa Mungu'nin FC Paris Saint-Germain U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vimoj Muntu Wa Mungu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/vimoj.muntu/

Vimoj Muntu Wa Munguboyu ve yaşı kaç

Vimoj Muntu Wa Mungu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vimoj Muntu Wa Mungu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında PSG Jugend

1 Temmuz 2020 yılında Paris SG U17

1 Temmuz 2021 yılında Paris SG U19

Vimoj Muntu Wa Mungu kimdir

Vimoj Muntu Wa Mungu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vimoj Muntu Wa Mungu şuan FC Paris Saint-Germain U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Melun (2011-2018), Paris Saint-Germain (2018-)

Vimoj Muntu Wa Mungu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa U19 takımında 14 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vimoj Muntu Wa Mungu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
İbragim Yaratkhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbragim Yaratkhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İbragim Yaratkhanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbragim Yaratkhanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Torbjorn Espevik Oddenes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torbjorn Espevik Oddenes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Torbjorn Espevik Oddenes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Torbjorn Espevik Oddenes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Milos Marinkovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milos Marinkovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Kracun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kracun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marko Kracun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marko Kracun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: "Enflasyonu tedrici ve kalıcı bir şekilde indireceğiz."
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor