Süper Lig'de kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışında Beşiktaş, son haftalarda kaybettiği puanlarla yarışta avantajını kaybetmeye başladı. Siyah beyazlılar Vincent Aboubakar'ın oynamadığı maçlarda gol atma sorunu yaşıyor. Bu sebeple siyah beyazlı taraftarlar 0-0 sona eren Sivasspor maçında sakatlanan ve ikinci yarı sahaya çıkmayan Vincent Aboubakar'ın son durumunu merak ediyor. Peki Vincent Aboubakar sezonu kapattı mı 2021? Aboubakar kaç hafta sahalardan uzak kalacak?

VİNCENT ABOUBAKAR SEZONU KAPATTI MI 2021?

Beşiktaş'ın Kamerunlu forveti Vincent Aboubakar'ın sezonu kapattığı ifade ediliyor. Beşiktaş'tan konuya ilişkin bir açıklama yapılmazken Aboubakar maç sonrası yaptığı açıklamada, “Sakatlanıp oyundan çıktım. MR çekildikten sonra durumum belli olacak. Testlerden sonra sahalardan ne kadar süre uzak kalacağım veya kalmayacağım belli olacak. Sıkıntılı ve zor bir dönemden geçiyoruz. Sakatlarımız var. Bu maçta Larin’i de gördüm, o da sakatlandı" ifadelerini kullanmıştı.

Teknik Direktör Sergen Yalçın da maç sonrası Aboubakar'ın sakatlığına ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Büyük ihtimalle kalan maçlarda olmayacak" dedi.

ABOUBAKAR KAÇ HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK?

Aboubakar'ın sakatlığına ilişkin ilk yapılan tetkiklerde 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade ediliyor. Tecrübeli oyuncunun sakatlığının ardından iyileşmesi ve sezonun geri kalanında takımdaki yerini alması zor görünüyor. Beşiktaş'ta Larin'in Aboubakar'ın yokluğunda forvet pozisyonunda oynaması bekleniyor.