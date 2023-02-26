Vincent Anane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vincent Anane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vincent Anane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vincent Anane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vincent Anane 15 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vincent Anane Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4-SPORTS yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legon Cities FC futbol takımında oynamaktadır. Legon Cities FC takımına - tarihinde katılmıştır. Vincent Anane'nin Legon Cities FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vincent Anane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vincent Anane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vincent Anane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vincent Anane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vincent Anane şuan Legon Cities FC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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