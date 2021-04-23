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Viral vektör nedir? Viral vektör aşısı ne demek, nedir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının çok yakında devreye gireceğini açıklamasının ardından aşının viral vektör tabanlı bir aşı olduğu belirtildi. Bunun üzerine Viral vektör nedir? Viral vektör aşısı ne demek, nedir? sorularının cevapları merak konusu oldu.

Viral vektör nedir? Viral vektör aşısı ne demek, nedir?

Koronavirüs salgınına karşı aşılamada hızlı giden ülkeler arasında yer alan Türkiye, aşı tedarikini artırmak için önemli bir adım attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamasına göre Sputnik V aşısı da çok yakında vatandaşlara uygulanmaya başlayacak. Söz konusu aşı Sinovac aşısı gibi inaktif, Biontech aşısı gibi MRNA tabanlı bir aşı değil. Viral vektör tabanlı olarak koronavirüs aşısı olarak ön plana çıkıyor. Peki Viral vektör nedir? Viral vektör aşısı ne demek, nedir? 

Viral vektör nedir? Viral vektör aşısı ne demek, nedir?

VİRAL VEKTÖR NEDİR?

Viral vektör aşısına koronavirüs bileşenleri eklenmiş başka türden virüsler ekleniyor.Kovid-19 çalışmalarında en çok kullanılan, insanlarda ve hayvanlarda soğuk algınlığına yol açan adrenovirüsler, virüs vektörleri virüsün genetik özelliklerinin aktarıldığı vekil virüs aracılığıyla vücutta bağışıklık tepkisi oluşturmayı amaçlıyor.  

VİRAL VEKTÖR AŞISI NE DEMEK, NEDİR?

Bilim Akademisi Üyesi, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Hakan S. Orer, viral vektör aşılarına ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

 "Koronavirüs salgınına karşı geliştirilen  viral vektör aşılarında çift zincirli DNA virüs grubundan insan ya da şempanze adenovirüsleri kullanılıyor. Normalde adenovirüsler hafif seyreden üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olsa da  vektör olarak kullanılacak adenovirüslerin hücre içinde çoğalma kapasiteleri genetik yapılarıyla oynanarak ortadan kaldırılıyor." 

    

Tayfun Altuntaş
Editör
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