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  3. Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut kimdir, kaç yaşında, nereli?

Şanlıurfa Viranşehir Cumhuriyet Savıcısı Eyyüp Akbulut, yayımladığı bir videoda koronavirüs salgını kısıtlamalarının hukuka aykırı olduğunu iddia etti. Bunun üzerine Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut kimdir? Kaç yaşında? Nereli ? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bilinenler haberimizde...

Koronavirüs salgının nedeniyle uygulanan kısıtlamalar hakkında bir video yayınlayan Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Bunun üzerine vatandaşlar Akbulut hakkında araştırmalarda bulunuyor. 

VİRANŞEHİR CUMHURİYET BAŞSAVCISI EYYÜP AKBULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Cumhuriyet Savcısı Eyyüp Akbulut'un sadece Şanlıurfa'nın Viranşehir'de görev yaptığı bilinmektedir. Bunun dışında kendisi ile ilgili bir bilgi bulunamamıştır. 

 Akbulut, yayınladığı videoda," Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları bunların tamamı hukuka aykırıdır." dedi.

Akbulut," Muhtemelen işimi kaybedeceğim, başıma bela alacağım fakat haysiyetli bir hukukçunun bunu yapması lazım. Susan avukatların baroların tavrını anlamak imkan dışı" ifadelerini kullandı.

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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