Virüs krizi devam ediyor! Maymun Çiçeği vakaları iki katına çıktı, önlemler sıkılaştı! O ülkede "Acil durum" ilan edildi...

Dünya Sağlık Örgütü'nün Maymun Çiçeği virüsü nedeniyle küresel acil durum ilan etmesi sonrası Amerika Birleşik Devletleri de, 1 eyaletinde ve 1 kentinde acil durum ilan etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Virüs krizi devam ediyor! Maymun Çiçeği vakaları iki katına çıktı, önlemler sıkılaştı! O ülkede "Acil durum" ilan edildi...

Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da ilan ettiği bildiride, Maymun Çiçeği virüsünün dünyada hızla yayılması nedeniyle "Küresel acil durum" ilan ettiklerini bildirmişti. Dünya çapında 18 binden fazla vakanın tespit edildiğini aktaran örgüt, vakaların çoğunluğu Avrupa'da olsa da Amerika'da da yüzde 25 oranında virüslü vaka tespit ettiklerini ifade etmişti.

Virüs krizi devam ediyor! Maymun Çiçeği vakaları iki katına çıktı, önlemler sıkılaştı! O ülkede Acil durum ilan edildi...

KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ADIM ATILDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel acil durum" ilan etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen 5 binin üzerinde Maymun Çiçeği vakası sonrası, yoğunluklu olan New York ve San Francisco bölgelerinde de acil durum ilan edildi. Vakaların kısa sürede iki katına ulaştığını aktaran San Francisco Belediye Başkanı London Breed, bölgede 261'e ulaşan vaka sayısının kontrol altına alınması için acil durum ilan ettiklerini ifade etti.

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