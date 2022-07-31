Virüs krizi devam ediyor! Maymun Çiçeği vakaları iki katına çıktı, önlemler sıkılaştı! O ülkede "Acil durum" ilan edildi...

Dünya Sağlık Örgütü, 23 Temmuz'da ilan ettiği bildiride, Maymun Çiçeği virüsünün dünyada hızla yayılması nedeniyle "Küresel acil durum" ilan ettiklerini bildirmişti. Dünya çapında 18 binden fazla vakanın tespit edildiğini aktaran örgüt, vakaların çoğunluğu Avrupa'da olsa da Amerika'da da yüzde 25 oranında virüslü vaka tespit ettiklerini ifade etmişti.

KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN ADIM ATILDI

Dünya Sağlık Örgütü'nün "Küresel acil durum" ilan etmesinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nde tespit edilen 5 binin üzerinde Maymun Çiçeği vakası sonrası, yoğunluklu olan New York ve San Francisco bölgelerinde de acil durum ilan edildi. Vakaların kısa sürede iki katına ulaştığını aktaran San Francisco Belediye Başkanı London Breed, bölgede 261'e ulaşan vaka sayısının kontrol altına alınması için acil durum ilan ettiklerini ifade etti.