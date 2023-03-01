Vitezslav Jaros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vitezslav Jaros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vitezslav Jaros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vitezslav Jaros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vitezslav Jaros 23 Temmuz 2001 tarihinde Příbram şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Vítězslav Jaroš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vitezslav Jaros Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Vitezslav Jaros, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vitezslav Jaros'nin Stockport County ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Vitezslav Jaros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vitezslav Jaros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vitezslav Jaros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vitezslav Jaros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Liverpool U18

1 Temmuz 2019 yılında Liverpool U23

3 Şubat 2021 yılında St. Pat's

30 Kasım 2021 yılında Liverpool U23

27 Ocak 2022 yılında Notts County

31 Mayıs 2022 yılında Liverpool U23

4 Temmuz 2022 yılında Stockport

31 Mayıs 2023 yılında Liverpool U21

Vitezslav Jaros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vitezslav Jaros şuan Stockport County takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vitezslav Jaros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FK Příbram (2008 - 2011)SK Slavia Praha (2011 - 2017)Liverpool FC (2017 - 2019)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 16 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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