Vladimir Putin'den Erdoğan'a taziye mesajı! "Can kaybı acısı bizleri birleştiriyor!"

Kahramanmaraş'ta Be-200 tipi Rus uçağının düşmesi sonucunda 5'i Rus 3'ü Tük olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Rusya devlet başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir taziye mesajı iletti.

Mesajında Rus ve Türklerin, Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret eden Putin, "Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hayatını kaybeden Rus askerlerinin ailelerine de taziye dileklerini ileten Putin, bu askerlerin taltif edilmesi için talimat verdiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada da Türkiye'deki orman yangınlarıyla birlikte mücadele ettiğine işaret ederek, "Bu nedenle can kaybı acısı bizleri birleştiriyor. Ölenlerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi iletmenizi rica ederim. Onlara, bu zor zamanda cesaret ve metanet diliyorum" denildi.

https://twitter.com/KremlinRussia/status/1426584188375928836