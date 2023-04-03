Vladislav Fadeev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Fadeev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Fadeev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Fadeev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Fadeev 28 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. Almanya,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Владислав Владимирович Фадеев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Fadeev Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vladislav Fadeev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Köln II futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Köln II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Fadeev'nin 1.FC Köln II ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladislav Fadeev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Fadeev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Fadeev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Fadeev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Vikt. Köln U17

1 Temmuz 2019 yılında 1.FC Köln U17

1 Temmuz 2020 yılında 1.FC Köln U19

1 Temmuz 2022 yılında 1.FC Köln II

Vladislav Fadeev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Fadeev şuan 1.FC Köln II takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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