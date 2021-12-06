VLP aşısını geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel duyurdu: Omicron için çalışmalar başladı! Ülkemizin insanları güvenli ve teknolojisi yüksek aşılarla aşılanmalı

Türkiye'de koronavirüs salgınına karşı geliştirilen inaktif temelli TURKOVAC aşısının yanı sıra Prof. Dr. Mayda Gürsel ve Prof. Dr. İhsan Gürsel tarafından geliştirilen virüs benzeri parçacık (VLP) temelli ilk yerli Kovid-19 aşısının faz çalışmaları da sürüyor. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında, Ankara Onkoloji Hastanesinde çalışmaları sürdürülen ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) aşı adayı listesinde yer alan VLP aşısının Faz 2 gönüllülerine yapılan aşılamaları ​​​​13 Ağustos'ta sona ermişti. Aşının faz 3 çalışmalarının hangi varyant üzerinden sürdürüleceğine ilişkin detaylar netleşmezken ortaya çıkan Omicron varyantı planlarda değişikliğe neden oldu.

"6. JENERASYON VLP DE YOLDA"

Aşıyı geliştiren Prof. Dr. İhsan Gürsel, 27 Kasım günü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada," Bir varyantının Spike antijenini VLP aşısına ekleyip klinik için optimize edene kadar yeni bir varyant ile işe yeniden başlamak… Bu bizim için 3. kez kolları sıvamak demek. Alpha bittiğinde Delta başlamıştı. Delta bitince de Omicron mu başlayacak.? 6. jenerasyon VLP de yolda." ifadelerini kullandı.

"SPİKE PROTEİNİNİ UYGULAMAYA BAŞLADIK"

DSÖ'nün Omicron varyantına özgü aşı üretilmesi için yaptığı çağrıyı anımsatan Prof. Dr. İhsan Gürsel, "DSÖ, acilen Omikron’a özgü aşıların üretilmesini öneriyor. Biz, VLP aşımızda “Omikron” varyantı içeren Spike proteinini uygulamaya başladık. Üretimi tamamlanınca preklinik testlerine de başlayacağız. Ülkemizin insanları güvenli ve teknolojisi yüksek aşılarla aşılanmalı." ifadelerini kullanarak vatandaşlara aşı müjdesi verdi.

"PANDEMİ YERYÜZÜNDEKİ HERKESİ AŞILAMADAN DURMAYACAK"

Bir vatandaşın aşılar üretilene kadar varyantın hızlıca yayılacağına yönelik yorumuna yanıt veren Gürsel," Korunmaya devam. Başka seçeneğimiz var mı? Görünmeyen bir düşmanla savaşıyoruz. Bu pandemi yeryüzündeki herkesi aşılamadan durmayacak" dedi.