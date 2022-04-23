VM Medical Park Pendik Hastanesi Genel Müdürlük makamında öğrenciler ağırlandı

Özel Pendik Balkanlar İlkokulu 1. Sınıf öğrencilerinden Hümeyra Ece Genç ve Ali Kartal Özel, VM Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Sayın Uğur DÜNDAR’ ın makamı devraldı.

ÖĞRENCİLER MAKAMDA AĞIRLANDI

Sembolik olarak yönetimi devralan öğrenciler makama davet ettikleri Sayın Doç. Dr. Ufuk Çiloğlu’ ndan hasta kabul, yatış ve tedaviler konusunda bilgi aldı. Geleceğin yöneticileri olacak olan çocuklar Genel Müdür Sayın Uğur DÜNDAR’ a teşekkürlerini sundu. Hastanede tedavi olan çocuklar için kütüphane, oyun alanı, akvaryum ve resim atölyesi gibi birimlerin olması öğrencilerden beğeni topladı.

Görüşmelerin sonunda öğrenciler hastane yönetimine çiçek takdim ederken, yönetim ise öğrencilere hazırladıkları hediyeleri sundu.

Özel Pendik Balkanlar İlkokulu ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel iyi dileklerini şu sözlerle sundu;

"Bugünü Türk Çocukları’na bayram olarak armağan eden Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kez daha saygı ve minnet ile anıyor, bu anlamlı etkinlikte emeği geçen VM Medical Park Hastane Yönetimine, Pendik Balkanlar Koleji Yöneticilerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz."