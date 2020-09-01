Vodafone EBA ücretsiz internet nasıl alınır? Vodafone EBA 5 GB nasıl yapılır?

Vodafone ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde bir proje gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçildiği 31 Ağustos itibariyle EBA'ya girişlerde öğrencilere Vodafone kullanıcılarına 1 haftalık 5 GB ücretsiz internet erişimi sağlanıyor. Peki Vodafone EBA internet nasıl alınır? Vodafone EBA 5 GB nasıl yapılır?

VODAFONE'DAN 5 GB HEDİYE İNTERNET NASIL KAZANILIR?

Vodafone EBA internet kullanımı için tek yapmanız gereken 'Yanımda' uygulamasını App Store ya da Google Play Store aracılığıyla indirmeniz. Ardından 1 haftalık 5 GB hediye internet paketiniz anında telefonunuza ve ya tabletinize tanımlanıyor.

VODAFONE EBA NASIL KULLANILIR?

Vodafone'dan 5 GB hediye internetinizi kazanmak için, faturasız bir hatta sahip olmalı, Yanımda uygulamasını ilk defa indirmelisiniz. Vodafone Yanımda uygulamasını indirdikten sonra uygulamayı açın ve numaranıza özel şifrenizle giriş yapın. Vodafone Yanımda'ya giriş yaptıktan sonra uygulamada yer alan Ek Paketler bölümünde hattınıza tanımlanan 1 haftalık 5 GB hediye interneti anında kullanıma açabilirsiniz.

Eğer Yanımda uygulamasını daha önceden indirmiş ancak 1 haftalık 5 GB hediye internet kampanyasından faydalanmamışsanız yine aynı yöntemler ile hediyenizi hattınıza tanımlatabilirsiniz (Kampanyadan yararlanmak için 30 gün içinde yeni aktivasyon yapmış ya da numara taşımış olmanız gerekmektedir.).

Vodafone'dan 5 GB hediye internetiniz tanımlandıktan sonra yüzde 80 ve yüzde 100 bilgileriniz kısa mesaj yoluyla size ulaştırılmaktadır. Artık 5 GB hediye internetinizi paket aşım sorununuz olmadan kullanabilirsiniz.

EBA NEDİR?

Eğitim Bilişi Ağı'nın kısa adı olan EBA, bilişim teknolojisi donanımlarının kullanılması amacıyla etkin materyaller eşliğinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından tasarlanmış olan ve an sınıf seviyelerine uygun, güvenilir, gerekli incelemelerden geçmiş e- içeriklerin bulunduğu bir soysal platform olarak tanımlanabilir.