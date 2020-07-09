Volkan Demirel'den eşi Zeynep Demirel'in doğum gününde duygusal paylaşım!

Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel 2009 Miss Belçika Güzeli Zeynep Sever Demirel'in doğum gününde duygusal bir paylaşımda bulundu. 10 yıllık eşi Zeynep Demirel'in doğum gününde sosyal medyadan yaptığı paylaşımla aşkını tekrar dile getiren Demirel'in bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

"HER DAİM YANIMDA OLACAKSIN"

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Demirel, "Seni tanıdığımda 19 yaşında çocuk ruhlu, hayatı çözemeyen, akıllı, zeki ama korkan ve yapacaklarından emin olmayan bir kız vardı karşımda...Seneler geçti, zaman aktı ve beraberce o kadar öğrendik, anladık ki hayatı; şimdi hayatımdaki en güçlü insan, en aklı başında ve ne yapacağından emin bir kadın olarak yanımdasın ve her daim yanımda olacaksın. Yaşadıklarımız, öğrendiklerimiz ve birlikte olduğumuz her şey için teşekkür ederim . İyi doğdun güzel eşim, çocuklarımın idolü hep beraber nice senelere?" sözlerine yer verdi.

Instagramda 1.1 milyon takipçisi olan Volkan Demirel sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Volkan Demirel ve Zeynep Demirel çiftinin 2014’te Yade 2017’de Yeda adında iki kız çocuğu dünyaya geldi.