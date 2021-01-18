Gram, tam, yarım, çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 18 Ocak 2021 Pazartesi güncel altın fiyatlarıFenerbahçe - MKE Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Doya Doya Moda CANLI İZLE 18 Ocak Pazartesi| TV8 CANLI İZLE YOUTUBEAUZEF geçme notu kaç? AUZEF not hesaplama nasıl yapılır?Hakan Altun ve Sibel Can'dan sevenlerine büyük sürpriz!SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığından sokağa çıkma yasağı açıklaması: 24 bin 755 kişiye işlem yapıldıShow TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?Kanal D Yayın Akışı |Gelinim Mutfakta yeni bölümde neler olacak?Beşiktaş, Galatasaray Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 SezonuYeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
İstanbul-3 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı!

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı!

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, oyun havası eşliğinde spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor. 

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yine adından söz ettirecek bir paylaşımla gündem oldu.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı!

Demirel, çiftetelli ve roman havası eşliğinde trambolinin üzerinde zıpladı. 31 yaşındaki model, paylaşımına, "Günümdeyim" notunu bıraktı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı!

Demirel'in düzgün fiziği ve vücut hatlarını belli eden taytı ise dikkatlerden kaçmadı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü
HABERE YORUM KAT