Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel oyun havası eşliğinde spor yaptı!

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çekiyor.

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever Demirel, yine adından söz ettirecek bir paylaşımla gündem oldu.

Demirel, çiftetelli ve roman havası eşliğinde trambolinin üzerinde zıpladı. 31 yaşındaki model, paylaşımına, "Günümdeyim" notunu bıraktı.

Demirel'in düzgün fiziği ve vücut hatlarını belli eden taytı ise dikkatlerden kaçmadı.