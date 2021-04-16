Star TV ekranlarında Karadeniz rüzgarları estiren Volkan Konak'ın eşi hayranları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Volkan Konak'ın eşi kimdir? Selma Konak nereli kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

SELMA KONAK KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Selma Konak, Kuzeyin oğlu mahlasıyla tanınan 54 yaşındaki Volkan Konak ile yıllar önce dünyaevine girdi. 29 yıldır mutlu bir evlilik süren bu evlilikten; Şimal, Volkan ve Derin isminde 3 evladı vardır. Usta sanatçı yıllar önce bir konserinde “24 yıldır aynı kadına âşığım, 6 aylık bir kızım var, canım sıkıldıkça çocuk yapıyorum” sözleriyle eşine olan sevgisini gözler önüne sermişti.

Selma hanım eşi Volkan beyin aksine ekranlardan uzakta çocuklarıyla birlikte hayat sürmektedir. Bu nedenle özel hayatına dair detaylı bilgi bulunmuyor.

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Volkan Konak, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinin Yeşilyurt köyünde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Maçka’da tamamladıktan sonra öğretmeninin teşvikiyle 1983 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’na girdi.

Detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Volkan Konak kimdir? Aslen Nerelidir, kaç yaşında? Evli mi?