Volkan Konak'tan esprili paylaşım! Takipçileri "Çok yaratıcı" demeden geçemedi!

Karadeniz'in sevilen sanatçısı efsane ses Volkan Konak sosyal medya hesabından paylaşımlar yaparak sevenlerini habersiz bırakmıyor.

Son olarak 600 bini aşkın Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı, espri yeteneğini konuşturarak takipçilerinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Konak tabelası önüne geçen şarkıcı, "Memleketimin dost yüzlü, dost gülücüklü iyi insanlarına mutlu yıllar ve selamlar olsun." notunu ekledi. Takipçileri ise "Mutlu yıllar" dileyerek çok yaratıcı olduğunu söyledi.

6 AY ARA VERECEK

Öte yandan koronavirüs pandemisi sürecinden dolayı geçtiğimiz sene sahneye çıkmayan Konak, "30 senede sadece bir kere sahneye çıkmadım ve evde kutladım. Hiçbir zaman cumartesi ve pazarım olmadı ama artık altı ay boyunca iyice dinleneceğim" şeklinde konuşmuştu.