En son Çocuklar Duymasın adlı dizide "Zero Tuna" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Volkan Severcan'ın özel hayatı izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Volkan Severcan'ın eşi kimdir? Müge Severcan nereli, kaç yaşında? İşte detaylar...

MÜGE SEVERCAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Müge Severcan, oyuncu Volkan Severcan ile 1997 yılında hayatını birleştirdi. Müge hanımın mesleği ise televizyonculuktur. Ancak evliliğinden 1 yıl sonra hamile olduğunu öğrenen Müge hanım mesleğinden vazgeçerek kızı Melis'i kendisi büyümek istedi. 1998 yılında kızı Melis'i kucağına alan çift, ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamıştı. Şimdilerde 22 yaşında olan kızları ile beraber mutlu evlilikleri halen daha sürmektedir. Müge Severcan, magazinden uzakta bir hayat yaşamaktadır ve nereli ya da kaç yaşında olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır.

2017 yılında 20. yıllarını kutlayan çiftten ,Volkan Severcan, "Eşim Müge daime arkamda ve yanımda oldu. Onu çok seviyorum" ifadelerini kullanarak sevgisini dile getirmişti.

VOLKAN SEVERCAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro ve Oyunculuk Bölümünü bitiren sanatçı, sanat yaşamına 1984 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nda başladı. 90'lı yıllarda Taksim Sanat Evi'nde İşletme Müdürü olarak çalıştı.

Volkan Severcan kimdir?