Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Wagner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Wagner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wagner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Wagner

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wagner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Wagner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Wagner 29 Ocak 1985 tarihinde Sete Lagoas şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Wagner Ferreira dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Wagner Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Wagner, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vila Nova Futebol Clube (GO) futbol takımında oynamaktadır. Vila Nova Futebol Clube (GO) takımına 19 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Wagner'nin Vila Nova Futebol Clube (GO) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Wagnerboyu ve yaşı kaç

Wagner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Wagner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Wagner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Wagner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2004 yılında Cruzeiro

1 Ocak 2007 yılında Al-Ittihad Club

1 Haziran 2007 yılında Cruzeiro

1 Ağu 2009 yılında Loko Moskova

1 Ocak 2011 yılında Gaziantepspor

1 Ocak 2012 yılında Fluminense

10 Temmuz 2015 yılında TJ Teda

15 Temmuz 2016 yılında Tianjin JMT Res

17 Ocak 2017 yılında Vasco da Gama

12 Eylül 2018 yılında Al-Khor SC

3 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2020 yılında Juventude

19 Ocak 2022 yılında Vila Nova FC

Wagner kimdir

Wagner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Wagner şuan Vila Nova Futebol Clube (GO) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Wagner nereli

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