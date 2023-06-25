Wall Street'te Sarsıcı Daralma Binlerce işçi çıkarıldı!

Wall Street'te Ekonomik Belirsizlik, Sermaye Piyasası Faaliyetlerini Etkiliyor ve Büyük Bankalar İşten Çıkarmalar Gerçekleştiriyor

Wall Street, ekonomik belirsizlik nedeniyle sermaye piyasası faaliyetlerinin azaldığı bir döneme giriyor. Bu durum, satın almalar ve halka arzlar gibi önemli işlemlerin gerilemesine sebep oluyor.

Büyük Bankalar İşten Çıkarmalarla Maliyetleri Azaltmaya Çalışıyor

ABD'nin büyük bankaları, maliyetleri düşürmek için bazı çalışanlarını işten çıkarmaya yöneliyor. Bu adım, belirsizlik ortamında finansal istikrarı sağlama ve karlılığı koruma çabalarıyla bağlantılıdır.

Haberin Devamı

İstihdam Kıtlığından İşten Çıkarmalara Geçiş

Koronavirüs salgını sırasında yaşanan istihdam kıtlığından sonra, bankalar hızla istihdamı azaltmaya odaklanmaktadır. Büyük bankalar, önceden büyük çapta işe alım yaptıkları dönemden sonra, ekonomik belirsizlik ve sektördeki zorluklar nedeniyle işten çıkarmalar gerçekleştiriyor.

Sektördeki Belirsizlik Yatırımcıları Endişelendiriyor

Ukrayna'daki savaş, artan politika faiz oranları, resesyon endişeleri ve Avrupa'daki enerji krizi gibi faktörler, sermaye piyasalarında belirsizliği artırıyor. Bu durum yatırımcıları tedirgin ederek, piyasada karar alma ve yatırım yapma konusunda çekingenlik yaratıyor.

Haberin Devamı

Finansal Kriz Sonrası En Zorlu İş Piyasası

Belirsizlik ve ekonomik baskı nedeniyle bankalar, özellikle yatırım bankacıları olmak üzere işten çıkarmalar gerçekleştiriyor. Finans sektöründeki iş gücü piyasası, 2008 finansal krizinden bu yana karşılaşılan en zorlu dönemlerden birini yaşamaktadır.

Halka Arz ve İşlemlerdeki Düşüş

Belirsizlik nedeniyle halka arz ve diğer işlemlerde büyük bir düşüş yaşanıyor. Verilere göre, halka arz hacmi bir önceki yıla göre önemli ölçüde azalmış durumda. Bu durum, sermaye piyasasının durgunlaşmasına ve finans kurumlarının olumsuz etkilenmesine neden oluyor.

Bankaların Maliyetleri Düşürme Hedefi

Maliyetleri azaltmak ve karlılığı korumak amacıyla büyük bankalar, işten çıkarmalar gibi tedbirler almaktadır. Ekonomik belirsizlik ve zorlu piyasa koşulları, bankaları verimlilik artırma ve operasyonel süreçleri optimize etme yoluna yönlendiriyor.

Yatırımcılar İçin Zorlu Bir Dönem

Sermaye piyasalarında yaşanan belirsizlik, yatırımcıları etkileyen bir faktör haline geliyor. Artan riskler ve piyasadaki belirsizlik, yatırım yapma ve karar alma süreçlerinde dikkatli olmayı gerektiriyor.

Yapay zeka uzmanları işe alınıyor

Söz konusu gelişmeler ve sermaye piyasalarında toparlanmanın daha yavaş ilerlemesi nedeniyle finans kurumları istihdam politikalarında değişikliğe gidiyor.

Çağın gerekliliklerine uyum sağlamaya çalışan finans kuruluşları, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği yeniliklerden ve verimlilik kazanımlarından faydalanabilmek için yapay zeka (AI) konusunda uzmanlar arıyor. Bu kuruluşlar, önemli alanlarda hala yönetici ve bankacıları da istihdam etmeye çalışıyor.

Çalışanlarının rakiplerine gitmesini önlemek amacıyla 2020-2021 yıllarında cömert teklifler sunan bankalar, sermaye piyasası sektöründeki durgunluğun düşünülenden daha uzun sürmesi nedeniyle yatırım bankacılarıyla yollarını ayırıyor.

Sadece büyük ABD bankalarında bu yıl 11 bin çalışanın işini kaybettiği kayıtlara geçerken, insan kaynakları uzmanları, yıl sonuna kadar ülkedeki büyük bankalarda işine son verilen çalışan sayısının 15 bine ulaşacağını tahmin ediyor.

İş piyasasının şu anda 15 yıldır olmadığı kadar zor olduğunu belirten insan kaynakları uzmanlarına göre, boş pozisyonlar artık otomatik olarak doldurulmuyor.