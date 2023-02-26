Washington Arubi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Washington Arubi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Washington Arubi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Washington Arubi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Washington Arubi 29 Ağustos 1985 tarihinde Norton şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Washington Arubi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Washington Arubi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 15 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Washington Arubi'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Washington Arubi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Washington Arubi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Washington Arubi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Washington Arubi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Platinum S. U19

1 Ocak 2007 yılında The Highlanders

1 Ocak 2009 yılında Bantu

1 Ocak 2010 yılında Dynamos FC

1 Temmuz 2012 yılında U. Pretoria

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Kasım 2016 yılında Black Aces

7 Şubat 2017 yılında Stellenbosch FC

1 Temmuz 2018 yılında SuperSport Utd.

15 Ekim 2020 yılında Tshakhuma

Washington Arubi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Washington Arubi şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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