Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor, tek tık kalıyor?

Bazı whatsapp kullanıcılarının gönderdiği mesajların iletilmediğini ve mesajların tek tık kalmasını söylemesi sonrası Whatsapp'ın çöktüğü yönünde bilgiler geldi.

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Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor, tek tık kalıyor? 1

Türkiye'de saat 10:00 itibariyle bazı kullanıcıların Whatsapp'a ulaşamaması sonrası mesajların gönderilmediği ve iletilmediği gözlemlendi.

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Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor, tek tık kalıyor?
Whatsapp çöktü mü? Mesajlar neden gitmiyor, tek tık kalıyor?
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