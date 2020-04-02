Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?

Kullanıcılar tarafından erişim sağlanamayan sosyal medya uygulamaları çöktü mü? sorusu merak edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu

WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'A ERİŞİM SORUNU

Sosyal medyada yoğun olarak tartışılan WhatApp çöktü mü sorusu üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu.