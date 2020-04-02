Whatsapp, Instagram ve Facebook çöktü mü?
Dünyanın en popüler popüler sosyal medya uygulamaları olan Whatsapp, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşandı.
Kullanıcılar tarafından erişim sağlanamayan sosyal medya uygulamaları çöktü mü? sorusu merak edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu
WHATSAPP, INSTAGRAM VE FACEBOOK'A ERİŞİM SORUNU
Sosyal medyada yoğun olarak tartışılan WhatApp çöktü mü sorusu üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan: "Whatsapp, Instagram ve Facebook servislerinde global kaynaklı sorun yaşanmakta olup ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklamasında bulundu.
HABERE YORUM KAT