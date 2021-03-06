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  3. WhatsApp'tan gelen Kadınlar Günü dolandırıcılığına dikkat!

WhatsApp'tan gelen Kadınlar Günü dolandırıcılığına dikkat!

Dünyaca ünlü marka Adidas'ın kadınlar günü hediyesi olarak 1 milyon çift ayakkabı verdiği haberi sosyal medyada hızla yayıldı. Şirket yöneticileri, kullanıcıları Whatsapp'tan gönderilen bu mesajlara kesinlikle tıklamaması gerektiği konusunda şiddetle uyardı.

WhatsApp'tan gelen Kadınlar Günü dolandırıcılığına dikkat!

Dolandırıcılar için yeni ekmek kapısı bu sefer Whatsapp oldu. 8 Mart Kadınlar Günü yaklaşırken Adidast'tan ayakkabı vadeden virüslü hediye linki hızla yayılmaya başladı. Facebook'un sahibi olduğu bir mesajlaşma platformunda "Adidas Kadınlar Günü hediyesi! Adidas 1 milyon çift ayakkabı veriyor!" mesajları dolaşıyor. Bu mesajı alanları uyaran Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, mesajla birlikte gelen "adidasshoe(nokta)buzz" linkine kullanıcıların kesinlikle tıklamaması konusunda şiddetle uyarıyor.

LİNKE TIKLARSANIZ KİŞİ LİSTENİZE AYNI MESAJ GİDER

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü fırsat bile dolandırıcılar Adidas'ın 1 milyon çift ayakkabı hediye ettiği linkini Whatsapp ile kullanıcılara gönderiyor. Kullanıcılar linke tıkladığında ise aynı link, kullanıcının kişi listesine  gönderiliyor. 

Whatsapp kadınlar günü dolandırıcılığına dikkat!

ŞİRKETİN BÖYLE BİR HEDİYE DAĞITIMI YOK

Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, şirketin böyle bir hediye dağıtımının olmadığını belirterek kişisel verilerinizin kötü niyetli kişilerin eline geçmemesi için benzer dolandırıcılık konularında dikkatli olması için kullanıcıları şiddetle uyardı.

4 ÖNEMLİ UYARI

1. Mesajın içeriğinde resmi logonun olması o mesajın gerçekten o kurumdan geldiği anlamına gelmiyor.

2. WhatsApp mesajı sizden yalnızca iletideki linke tıklamayı istese bile tıklamayın. Teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse ve size sunduğu ödül gösterdiğiniz çabadan oldukça büyükse, kesinlikle bir oltalama mesajıdır.

3. Kampanya ve hediye gibi bir mesaj gördüyseniz bilgileri, şirketin internet sitesinden kontrol edin.

4. Bu tür saldırılardan korunmak için, tüm cihazlarınızda sizi kimlik avı, dolandırıcılığı ve kötü amaçlı yazılımlardan koruyabilecek mobil bir güvenlik çözümü kullanın.

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