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  3. Whatsapp kullanıcılarına müjde! Para transfer özelliği geliyor

Whatsapp kullanıcılarına müjde! Para transfer özelliği geliyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kullanıcılara büyük kolaylık sağlayacak bir müjde geldi. Kullanıcıların birbirlerine para transferi yapmalarına imkan sağlayan özellik aktif edilecek.

Whatsapp kullanıcılarına müjde! Para transfer özelliği geliyor

Tüm dünyada kullanılan, en popüler uygulamalardan olan WhasApp yeni bir haberle gündeme geldi. Kullanıcıların hayatına büyük kolaylık sağlayan bir özellik uygulamaya eklenecek. Anlık mesajlaşma ve çeşitli verileri paylaşma imkanı sunan WhasApp'ta kullanıcılar arası para transferi sağlanması gündemde. 

ALIŞVERİŞ İMKANI SUNACAK

Konuyla ilgili bilgilere göre, Brezilya Merkez Bankası Visa ve Mastercard kartları ile WhatsApp kullanıcılarının birbirlerine para göndermelerine izin vermeye hazırlanıyor. Firma tarafından bir yetkili son hazırlıkların yapıldığını açıkladı. Söz konusu özelliğin ilk olarak Brezilya'da kullanıma gireceği belirtildi. Sosyal medya devi Facebook bünyesinde olan WhasApp ile ilgili alınan yeni karar kullanıcıları bir hayli heyecanlandırdı. Facebook'un planları arasında WhatsApp'a entegre edilecek sistem ile platform üzerinden alışveriş imkanı sunmak var.

Whatsapp kullanıcılarına müjde! Para transfer özelliği geliyor

2020 yılında Brezilya'da denenen proje, daha sonra alınan kararla askıya alınmıştı. Şimdi ise uygulamanın pek çok ülkede hayata geçeceği düşünülüyor. Ancak konu ile ilgili resmi bir tarih bulunmuyor.

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