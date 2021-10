Whatsapp'ta merakla beklenen o özellik geldi! Resmen kullanıma sunuldu!

Tüm dünyada 1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uzun süredir kullanıcıları tarafından gelmesi beklenen yeni özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte başlayan grup aramalarında o an katılım sağlayamasanız bile sonrasında eklenen katıl butonu ile aramaya dahil olabileceksiniz. Whatsapp'ın bu yeni özelliği güncelleme ile birlikte kullanıma sunuldu.

WhatsApp, yeni özelliğinin duyurusunu Twitter'dan yaptı. Buna göre grup sohbetlerine gelecek yeni özellik sayesinde halihazırda devam eden toplu aramalara katılmak isteyen kullanıcılara bunu yapabilme fırsatı veriliyor. Bunun için grup sohbetlerine doğrudan bir "Katıl" butonu ekleyen WhatsApp, bu butona tıklayan kullanıcıların aramaya dahil olabilmesine olanak sağlıyor.

Whatsapp, bu özelliğin kullanımını da Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla kullanıcılarına aktardı.

Need to pop in and out of a group call? Easily join ongoing calls right from your group chats! pic.twitter.com/OtOHKXh5Ev