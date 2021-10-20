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  3. Whatsapp'ta merakla beklenen o özellik geldi! Resmen kullanıma sunuldu!

Whatsapp'ta merakla beklenen o özellik geldi! Resmen kullanıma sunuldu!

Son dönemde art arda yaptığı güncelleme ve yeniliklerle kullanıcılarına daha iyi bir deneyim sunmak isteyen Whatsapp, yeni özelliğini duyurdu. Bu özellik ile birlikte başlayan grup aramasına sonradan katılım sağlayabileceksiniz.

Whatsapp'ta merakla beklenen o özellik geldi! Resmen kullanıma sunuldu!

Tüm dünyada 1 milyarın üzerinde kullanıcıya sahip popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, uzun süredir kullanıcıları tarafından gelmesi beklenen yeni özelliğini duyurdu. Bu özellikle birlikte başlayan grup aramalarında o an katılım sağlayamasanız bile sonrasında eklenen katıl butonu ile aramaya dahil olabileceksiniz. Whatsapp'ın bu yeni özelliği güncelleme ile birlikte kullanıma sunuldu.

Whatsapp'ta merakla beklenen o özellik geldi! Resmen kullanıma sunuldu!

GRUP SOHBETİNE YENİ ÖZELLİK

WhatsApp, yeni özelliğinin duyurusunu Twitter'dan yaptı. Buna göre grup sohbetlerine gelecek yeni özellik sayesinde halihazırda devam eden toplu aramalara katılmak isteyen kullanıcılara bunu yapabilme fırsatı veriliyor.  Bunun için grup sohbetlerine doğrudan bir "Katıl" butonu ekleyen WhatsApp, bu butona tıklayan kullanıcıların aramaya dahil olabilmesine olanak sağlıyor.

Whatsapp, bu özelliğin kullanımını da Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla kullanıcılarına aktardı.

 

 

GÜVENLİK ÜZERİNE DE ÇALIŞILIYOR

Geçtiğimiz hafta yine bir güncelleme yayınlayan popüler mesajlaşma uygulaması, güvenlik açığı üzerine odaklanmıştı. Uçtan uca şifrelemeye önem veren Whatsapp, yedeklenen mesajların da bu şekilde korunması için harekete geçmişti. Yedek mesajlara kullanıcıların dışında kendilerinin bile ulaşamayacağını ifade eden şirket, kullanıcıların en çok istediği özelliklerden biri olan uçtan uca şifrelenmiş yedekler özelliğini kullanıma sunmuştu.

Whatsapp'ta merakla beklenen o özellik geldi! Resmen kullanıma sunuldu!

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