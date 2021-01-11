Whatsapp uçtan uca şifreleme nedir, ne demek? Whatsapp uçtan uca şifreleme nasıl yapılır?

WhatsApp, verilerinin paylaşılması zorunluluğunu getirmesinin ardından milyonlarca kişi uygulamayı silerek farklı uygulamalar kullanmaya başladı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, flaş kararının ardından kullanıcılarının neredeyse yarısını kaybetti.

WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME NEDİR?

Uçtan uca şifrelendiğinde mesajlarınızın, fotoğraflarınızın, videolarınızın, sesli mesajlarınızın, belgelerinizin, durum güncellemelerinizin ve aramalarınızın yanlış kişilerin eline geçmesi engellenmiş olur. İşte detaylar...

WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME NE DEMEK?

WhatsApp, uçtan uca şifrelenmiş mesajların içeriğini hiçbir şekilde göremez veya aramaları dinleyemez. Bunun nedeni, WhatsApp üzerinden gönderilen ve alınan mesajların şifreleme ve şifre çözümleme işlemlerinin tamamen sizin cihazınızda gerçekleşmesidir. Mesajlar cihazınızdan çıkmadan önce şifreleme kilidiyle güvence altına alınır ve bu kilidin anahtarı sadece alıcıda bulunur. Buna ek olarak, anahtarlar gönderilen her mesajda değişir. Bütün bunlar perde arkasında olurken siz de cihazınızdaki güvenlik doğrulama kodunu kontrol ederek sohbetlerinizin korunduğunu doğrulayabilirsiniz.

WHATSAPP UÇTAN UCA ŞİFRELEME NASIL YAPILIR?

Mesajlarınızın 3. kişiye ulaşmasını engellemek için bir güvenlik kodu var. Bu kodu kişi bilgisi/grup bilgisi ekranında QR kodu ve 60 haneli bir numara olarak bulabilirsiniz. Bu kodlar her bir sohbet için farklıdır. Her bir sohbete gönderdiğiniz mesajların uçtan uca şifrelenmiş olduğunu onaylamak için bu kodları sohbet ettiğiniz kişilerle karşılaştırmak mümkün.

Eğer QR kodunu tararsanız, ve kod doğruysa, yeşil bir tik(onay) işareti belirir. Kodlar eşleşirse 3. bir kişinin mesajlarına erişmediğinden emin olabilirsiniz.

Eğer kodlar eşleşmezse, büyük ihtimalle başka bir kişinin veya telefonun kodunu tarıyorsunuz demektir. Eğer karşınızdaki kişi WhatsApp'ı yeni yüklediyse veya telefonunu değiştirdiyse, onlara yeni bir mesaj göndererek kodu yenileyin ve sonra bu yeni kodu tekrar taramayı deneyebilirsiniz.

Eğer sohbet edeceğiniz kişiyle fiziksel olarak yan yana değilseniz, ona WhatsApp şifrelemedeki 60 haneli numarayı gönderebilirsiniz. Android, iPhone ve Windows Phone'da, QR kodu/60 haneli numara ekranındaki Paylaş tuşunu kullanarak 60 haneli numarayı SMS, e-posta vb. araçlarla karşınızdaki kişiye gönderebilirsiniz.