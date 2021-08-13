Whatsapp, uzun zamandır beklenen özelliği getirdi! Artık IOS ve Android arasında sohbet geçmişini taşımak mümkün!

Türkiye'nin en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'da yedeklenen mesajların farklı işletim sistemine sahip cihazlara taşınmasına izin verilmiyordu. Kısa süre önce yapılan açıklamayla birlikte WhatsApp'ta yapılan sohbetler, fotoğraflar, videolar ve sesli notlar da dahil bütün içeriklerin iOS'tan Android'e ya da Androd'den IOS'a aktarımının gerçekleştirileceği belirtildi.

İKİ SOHBET BİRLEŞTİRİLMEYECEK

Whatsapp'taki yeni özellik, sohbet geçmişleri internet üzerinden alınmıyor. Fiziksel bir Lightning - USB - C kablosu kullanılarak sohbet aktarımının yapılması sağlanıyor. WhatsApp, sohbet geçmişinizi taşımak için bu yeni taşıma yöntemini kullanıp ardından yedekleme yaptığınızda, mevcut yedeklerin üzerine yazılacağı yönünde açıklamada bulundu. Yani eskiden iki işletim sisteminde de yedekleme yaparak bulut hesabı oluşturduysanız, bu özellik iki sohbeti birleştirmeyecek.

KULLANIMA SUNULMAYA BAŞLADI

Yeni özellik şu an için tüm cihazlara uygulanmasa da belli modellerde kullanıma sunuldu. Öncelikle Samsung'un katlanabilir cihazları için hayata geçirilecek olan özellik, ardından Android 10 yüklenmiş telefonlara da sunulmaya başlanacak.