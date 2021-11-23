Whatsapp uzun zamandır beklenen özelliği sundu! Artık telefon olmadan da kullanabileceksiniz!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak görülen WhatsApp, bir özelliği daha kullanıma geçirdi. Bir süredir konuşulan ve testleri yapılan çoklu cihaz özelliği tüm kullanıcıların deneyimine sunuldu. Geçtiğimiz günlerde sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulan bu özelliğe artık herkes erişebilecek ve çoklu cihaz özelliğini kullanan kişiler telefonları olmadan da Whatsapp'ın tüm özelliklerini kullanmaya devam edebilecek.

TELEFONA İHTİYAÇ KALMAYACAK

Uzun süre önce kullanıma sunulan Whatsapp Web, uygulamayı bilgisayar üzerinden de kullanabilmeyi mümkün kılıyordu. Ancak bu yöntemde telefonunuzun internetiyle bilgisayarınızı eş zamanlı olarak bağlamış olmanız gerekiyordu. Yeni çıkan çoklu cihaz özelliğiyle birlikte telefonunuza herhangi bir şekilde ihtiyaç duymadan uygulamayı kullanabileceksiniz.

Yeni gelen güncellemeyle birlikte özellik de kullanıma sunuldu. Özelliği test edebilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

Android'de kullanmak için;

WhatsApp'a girin ve diğer seçeneklere tıklayın, bağlı cihazları açın. Sonrasında çoklu cihaz beta programına dokunun. Beta programına katıla tıklayarak özeliği deneyebilirsiniz.

iPhone'da kullanmak için;

WhatsApp'ta ayarlara girin. Bağlı cihazlara tıklayın. Çoklu Cihaz Beta Programına girin ve Beta Programına Katıl'a dokunun. Bu şekilde özeliği deneyebilirsiniz.

Özelliği kullandıktan sonra çıkış yapmak için yine yukarıdaki adımları izleyip son adımda "Beta Programından Ayrıl'a dokunmanız yeterli olacaktır.

ÖNCESİNDE DOĞRULAMA GEREKİYOR

Özelliği açıktan sonra 'Bağlı cihazlar' bölümüne girerek parmak izi veya Face ID ile doğrulama yapmanız ve bilgisayarda yer alan QR kodu okutmanız gerekiyor. Sonrasında WhatsApp Web mesajlarınızı bilgisayara geçirecek. Bu işlemlerin ardından telefonunuza bağlı kalmadan Whatsapp'ı kullanmaya devam edebileceksiniz.