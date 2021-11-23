Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Deniz Akkaya, FLASH TV Al Sana Habar'e mi dahil oluyor? Canlı yayında Seyhan Soylu'nun elini öptü!Gaziantep FK maçında Trabzonspor kalesini koruyan Arda Akbulut kimdir? Arda Akbulut kaç yaşında, nereli?Altın fiyatları öyle bir hareketlendi ki gram altın zirvenin sahibi oldu! Yatırımcı halinden memnun, altın almayan hali içler acısı! İşte güncel altın fiyatlarıBilim Kurulu üyesi etkisiz demişti! Bakan Fahrettin Koca'dan Favipiravir açıklaması: Etkisinin olduğunu gösteren epey çalışma varÖğretmenler Günü fidan bağışı nasıl yapılır, nedir? Öğretmenler Günü fidan bağışı ne kadar, kaç TL?Miray Daner yeni sevgilisiyle gittiği ödül töreninde eski sevgilisi Kubilay Aka ile pişti oldu! Adeta köşe kapmaca oynadılar!"Yerli ve Milli olalım" naraları atan Tanju Çolak, Amerika'da doğacak torunundan bahsedince alay konusu oldu!Öğretmenler Günü çiçek notları 2021 | Öğretmenler Günü hediyesi ne olabilir?İçli dışlı köfte nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Gelinim Mutfakta İçli dışlı köfte tarifi!Erkeklere güvenmediği için kendisiyle evlenen model kendisini aldattı! Boşanma davası açtı!
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. TEKNOLOJİ
  3. Whatsapp uzun zamandır beklenen özelliği sundu! Artık telefon olmadan da kullanabileceksiniz!

Whatsapp uzun zamandır beklenen özelliği sundu! Artık telefon olmadan da kullanabileceksiniz!

Whatsapp bir süredir hakkında konuşulan 'çoklu cihaz' özelliğini kullanıcılarının deneyimine sundu. Böylelikle çoklu cihaz özelliğini kullanan kişiler telefonları yanlarında olmasa da Whatsapp'ı kullanmaya devam edebilecek.

Whatsapp uzun zamandır beklenen özelliği sundu! Artık telefon olmadan da kullanabileceksiniz!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak görülen WhatsApp, bir özelliği daha kullanıma geçirdi. Bir süredir konuşulan ve testleri yapılan çoklu cihaz özelliği tüm kullanıcıların deneyimine sunuldu. Geçtiğimiz günlerde sınırlı sayıdaki kullanıcıya sunulan bu özelliğe artık herkes erişebilecek ve çoklu cihaz özelliğini kullanan kişiler telefonları olmadan da Whatsapp'ın tüm özelliklerini kullanmaya devam edebilecek.

TELEFONA İHTİYAÇ KALMAYACAK

Uzun süre önce kullanıma sunulan Whatsapp Web, uygulamayı bilgisayar üzerinden de kullanabilmeyi mümkün kılıyordu. Ancak bu yöntemde telefonunuzun internetiyle bilgisayarınızı eş zamanlı olarak bağlamış olmanız gerekiyordu. Yeni çıkan çoklu cihaz özelliğiyle birlikte telefonunuza herhangi bir şekilde ihtiyaç duymadan uygulamayı kullanabileceksiniz.

Whatsapp uzun zamandır beklenen özelliği sundu! Artık telefon olmadan da kullanabileceksiniz!

Yeni gelen güncellemeyle birlikte özellik de kullanıma sunuldu. Özelliği test edebilmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

Android'de kullanmak için;

WhatsApp'a girin ve diğer seçeneklere tıklayın, bağlı cihazları açın. Sonrasında çoklu cihaz beta programına dokunun. Beta programına katıla tıklayarak özeliği deneyebilirsiniz.

iPhone'da kullanmak için;

WhatsApp'ta ayarlara girin. Bağlı cihazlara tıklayın. Çoklu Cihaz Beta Programına girin ve Beta Programına Katıl'a dokunun. Bu şekilde özeliği deneyebilirsiniz.

Özelliği kullandıktan sonra çıkış yapmak için yine yukarıdaki adımları izleyip son adımda "Beta Programından Ayrıl'a dokunmanız yeterli olacaktır.

Whatsapp uzun zamandır beklenen özelliği sundu! Artık telefon olmadan da kullanabileceksiniz!

ÖNCESİNDE DOĞRULAMA GEREKİYOR

Özelliği açıktan sonra 'Bağlı cihazlar' bölümüne girerek parmak izi veya Face ID ile doğrulama yapmanız ve bilgisayarda yer alan QR kodu okutmanız gerekiyor. Sonrasında WhatsApp Web mesajlarınızı bilgisayara geçirecek. Bu işlemlerin ardından telefonunuza bağlı kalmadan Whatsapp'ı kullanmaya devam edebileceksiniz.

Whatsapp uzun zamandır beklenen özelliği sundu! Artık telefon olmadan da kullanabileceksiniz!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT