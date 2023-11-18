WhatsApp'a bir yenilik daha geliyor! Artık daha kolay bulunabilecek!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulanması yeniliklere doymuyor. Whatsapp belirli bir tarihteki konuşmaların daha kolay ulaşmalarını sağlayan bir özelliği kullanıma almaya hazırlandığı belirtiliyor.

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WhatsApp'a bir yenilik daha geliyor! Artık daha kolay bulunabilecek!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a tarihe göre mesaj bulma özelliği geliyor. Şu anda hazırlık aşamasındaki özellik sayesinde çok eski mesajlara kolayca ulaşılabilecek.

Uygulama, özellikle kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve kullanıcıların konuşmalarını hızlı bir şekilde bulmalarını kolaylaştırmak için yeni bir kenar çubuğu ve bir grup sohbeti filtresi uygulamak için çalıştığını duyurmasından sonra şimdide tarih seçerek mesajları hızlı bir şekilde arama seçeneği geliştirdi.

WhatsApp kullanıcıları, bu özelliği kullanmak için önce Web uygulamasından takvim simgesine tıklayarak özel bir panel açacak daha sonra istedikleri tarihe giderek o tarihte paylaşılan mesajlara ulaşacak.

Tarihe dayalı mesaj arama özelliği, iOS platformu için beta 22.24.0.77 sürümünde mevcut bulunuyor. Ancak, bu özelliğin ne zaman diğer platformlara ve genel kullanıma sunulacağı henüz duyurulmadı.

Özelliğin tüm kullanıcılara açılmasıyla birlikte kişiler geçmiş sohbetlerini daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetebilecekler.

Eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde 2010 yılında kurulan WhatApp, 19 Şubat 2014 yılında Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta Inc. tarafından 4 milyar dolar nakit para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlandırılmış hisse senedi olmak üzere toplamda 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştı.

Uygulamanın dünya çapında 2 milyardan fazla kullanıcısı olduğu belirtiliyor.

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