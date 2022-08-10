WhatsApp'a Telegram gizliliği geliyor! 3 yeni gizlilik özelliği canınızı sıkacak!

WhatsApp, 3 yeni gizlilik özelliği ile kullanıcılarına yeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son yıllarda gözle görülür düzeyde kullanıcı kaybeden WhatsApp, 3 yeni gizlilik özellik ile kullanıcılarına yeni deneyimler sunmaya hazırlanıyor.

WhatsApp'a Telegram gizliliği geliyor! 3 yeni gizlilik özelliği canınızı sıkacak!

YENİ GİZLİLİK ÖZELLİKLERİ GELİYOR

Yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak olan bu 3 yeni özelliklerden ilki gruplar ile ilgili. Artık kullanıcılar dilerse yalnızca yöneticiye bildirim gidecek şekilde gruplardan çıkabilecek. Yani diğer üyeler ayrılan kişileri görmek istediğinde üyelere bakması gerekecek.

İkinci olarak ise artık WhatsApp üzerinde belirlediğiniz kişilerin sizin çevrimiçi durumunuzu görebilmesini sağlayabileceksiniz. Bunu Instagram’da hikayenizi kimlerin görebileceğini seçişiniz gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla arkadaşlarınız ya da aileniz fark etmeden onları kara listeye ekleyebilirsiniz.

Son olarak ise Telegram’ın baş özellikleri arasında gösterilen ekran görüntüsü engelleme özelliği sayesinde artık attığınız görsellerin o kişi dışında kimseye ulaşmayacağından emin olabileceksiniz.

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