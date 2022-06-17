WhatsApp'ın merakla beklenen özelliği sonunda kullanıma sunuldu! Artık çok daha rahatsınız!

WhatsApp'ta son görülme zamanı, durumlar ve profil fotoğrafı için son olarak kullanıcılara "Herkes", "Kişilerim" ve "Hiç Kimse" olarak seçenekler sıralanıyordu. Fakat geçtiğimiz aylarda yapılan keşiflerde "Şunlar Hariç Kişilerim..." adında yeni bir seçeneğin daha üzerinde çalışıldığı görülmüştü. Bu da birçok kullanıcının yeni seçeneğin neler sunacağına dair meraklanmasına neden olmuştu. Ve nihayet beklenen gün geldi; "Şunlar Hariç Kişilerim..." seçeneği WhatsApp'a eklendi.

WhatsApp'ın yeni gizlilik seçeneği "Şunlar Hariç Kişilerim..." profil fotoğrafı, son durum, hakkında ve son görülme bilgisini rehberdeki bazı kişilerden gizlemeyi sağlayacak. Böylece bazı bilgilerinizi istediğiniz kişilerden gizleme olanağını elde edeceksiniz.

NASIL KULLANILIR?

WhatsApp>Ayarlar>Hesap>Gizlilik yolunu izleyerek "Şunlar Hariç Kişilerim..." seçeneğine ulaşabilir ve istediğiniz kişileri seçtikten sonra onlardan bazı bilgilerinizi gizleyebilirsiniz.