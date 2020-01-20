WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? | WhatsApp silinen mesajları görme | silinen whatsapp mesajları

WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? WhatsApp kullanan birçok internet kullanıcısı bu sorunun yanıtını merak ediyor. Birçok kişi internette konu ile ilgili arama yapıyor. Peki WhatsApp'ta silinen mesajlar nasıl okunur? Ayrıntılar haberimizde.

WHATSAPP'TA SİLİNEN MESAJLAR NASIL OKUNUR?

Eğer birine mesaj gönderir ve kısa süre içinde bu mesajı silerseniz karşı taraf mesajı hiç görmemiş olsa bile okuyabiliyor. Nasıl mı? İşte cevabı;

-Konuştuğunuz bir kişi, size gönderdiği mesajı sildiyse, WhatsApp'ı telefonunuzdan silin ve tekrar yükleyin.

-Bu işlemi tamamladığınızda mesaj geçmişiniz yedeklenmiş olacağından, silinen mesajı görme imkanına sahip olacaksınız.

-Çevrimiçi olduğunuz esnada size gönderilen bir mesaj silindiğinde, 'bu mesaj silindi' şeklinde bir uyarı görürsünüz.

-Böylelikle mesaj, konuşma geçmişinden silinse dahi telefon hafızasında depolanmaya devam eder.

WHATSAPP SİLİNEN MESAJLARI GÖRME

WhatsApp silinen mesajları görmenin bir diğer yolu ise, Android telefonlar üzerinden indirilebilen bir uygulama kullanmak. WhatsApp silinen mesajların bildirimlerini de siliyor olsa da, bu tür üçüncül uygulamalar gönderilen mesajları silinmeden depolayabiliyor.

Ancak bu tür uygulamaların güvenilirliği her zaman bir soru işareti.

WhatsApp yetkilileri bu hatanın farkında olacaklar ki düzeltme için bir güncelleme yayınlamayı planlıyor. Güncellemenin ne zaman geleceği ise şu anda bilinmiyor.

WHATSAPP’TAN MESAJLAR NASIL SİLİNİR?

Mesajları herkesten veya sadece kendinizden silebilirsiniz.

WHATSAPP MESAJLARI HERKESTEN NASIL SİLİNİR?

Mesajları herkesten sil özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bir gruptan veya bireysel sohbetten silmenizi sağlar. Özellikle de yanlış sohbete mesaj gönderdiyseniz veya gönderdiğiniz mesajda bir hata varsa bu özellik çok yararlıdır.

Herkesten başarıyla sildiğiniz mesajlar, alıcılarınızın sohbetlerinde _"Bu mesaj silindi"_ ifadesiyle değiştirilecektir (*). Benzer şekilde, sohbet pencerenizde _"Bu mesaj silindi"_ ifadesini görürseniz bu, gönderenin mesajını herkesten sildiği anlamına gelir.

Mesajları herkesten silmek için:

WhatsApp'ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini işaretleyin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin.

İstenirse Diğer’e dokunun > menüden Sil’i seçin.

Sil > Herkesten Sil’e dokunun.

Not:İletilen mesajların herkesten başarıyla silinebilmesi için hem sizin hem de alıcının Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp’ın en son sürümünü kullanıyor olmanız gerekir.

(*) Siz veya alıcınız Android, iPhone veya Windows Phone için WhatsApp'ın en son sürümünü kullanmıyorsanız bu özellik desteklenmeyecektir.

Alıcılar mesajınızı silinmeden önce veya mesaj silme işlemi başarılı olmadığında görebilirler.

Mesajı herkesten silme işleminin başarılı olmadığı durumlar size bildirilmez.

Herkesten Sil özelliğini sadece mesajı gönderdikten sonraki bir saat içinde kullanabilirsiniz.

MESAJLARI KENDİNİZDEN SİLMEK İÇİN YAPMANIZ GEREKENLER

Mesajları kendinizden silmek, telefonunuzdan gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların sizdeki kopyalarını silmenizi sağlar. Bu işlemin alıcılarınızın sohbetleri üzerinde bir etkisi yoktur. Alıcılarınız o mesajları kendi sohbet ekranlarında görmeye devam edeceklerdir. Mesajları kendinizden silmek için:

WhatsApp'ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin.

Mesaja dokunup basılı tutun > menüden Sil seçeneğini işaretleyin. İsteğe bağlı olarak, aynı anda birden fazla mesajı silmek için daha fazla mesaj seçin.

İstenirse Diğer’e dokunun > menüden Sil’i seçin.

Sil > Benden Sil’e dokunun.

WHATSAPP NEDİR?

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilmiş olan platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Geliştirilen bu uygulama Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumludur. Ayrıca 2G, 3G, 4G ya da WiFi İnternet bağlantısı sayesinde kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj, belge göndermesini sağlar.

WhatsApp eski Yahoo! çalışanı olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Daha önce Yahoo’da çalışan ikili, Yahoo’dan ayrıldıktan sonra Facebook ve Twitter’a iş başvurusunda bulunmuşlar fakat ikisi de iki şirketten de red cevabı almıştır. Biran Acton ve Jan Koum’un WhatsApp serüveni zorlu süreçlerden geçse de başarılarının önüne geçememiştir.

Apple Store çıkalı henüz 7 ay olduğu dönemde, Koum yeni bir iPhone aldı. Koum Apple Store ile birlikte yeni uygulama endüstrisinin çok daha büyük işler yapacağını anladı. Bunun üzerine Acton ile birlikte bir uygulama geliştirmeleri gerektirdiğinin farkına vardı. 24 Şubat 2009’da ise WhatsApp isimli şirketlerini Kaliforniya’da kurdular.

Kısa zamanda popüler olan WhatsApp’ın başarısı asla tesadüf değildi. Yükselişinde önemli birkaç faktör vardı. WhatsApp’ın olmadığı dönemlerde insanların telefon üzerinden iletişim kuracağı anlık mesajlaşma uygulaması olan BBM vardı. Sadece BlackBerry’nin sağladığı bu imkân insanları farklı arayışlar içine soktu. Diğer bir faktörde WhatsApp’ın telefon numarasını kullanmasıydı. WhatsApp’ın hızla yükselmesi, Facebook’un kurucusu olan Mark Zuckerberg’in dikkatini çekti. 2014’ün başlarına geldiğimizde WhatsApp 19 milyar dolar karşılığında Facebook’a satıldı. Satılma işleminden sonra WhatsApp’ın isminin ve şirketin korunacağı, çalışanların bağımsız olarak devam edeceği açıklandı.

WhatsApp’ın zorlu süreçlerden geçerek ulaştığı bu platform şu anda tüm dünyada en yaygın olarak kullanılan anlık mesajlaşma uygulamasıdır. 900 milyon tekil olmak üzere 400 milyon aktif kullanıcısı vardır. WhatsApp üzerinde günde ortalama 18 milyar mesaj gönderiliyor.