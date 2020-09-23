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  3. WhatsApp'ta yeni mesajlaşma dönemi!

WhatsApp'ta yeni mesajlaşma dönemi!

Geçtiğimiz yıllarda Facebook'un satın aldığı WhatsApp'ta yeni bir özellik geliyor. Mesajlaşmalara başka bir boyut kazandıracak olan özelliğin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor.

WhatsApp'ta yeni mesajlaşma dönemi!

WhatsApp'ta yeni bir dönem kullanıcıları bekliyor. Facebook'un bünyesinde bulunan dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu olan WhatsApp, yeni gelecek özelliğiyle mesajlaşmaya bambaşka bir boyut kazandıracak. Farklı uygulamaların benzer özelliklerini kendi uygulamalarına getiren Facebook, WhatsApp içinde aynı yolu uygulayacak. Bu planı Instagram’a yaptığı güncellemelerde kullanan Facebook şimdi WhatsApp için de benzer bir yol izleme kararı aldı. Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a Snapchat'i anımsatan bir özellik geliyor. 

WhatsApp'ta yeni mesajlaşma dönemi!

KAYBOLAN MESAJ ÖZELLİĞİ

WhatsApp mesajları otomatik olarak silen bir özellik üzerinde çalışıyor. Özellik şu an için, sadece 5 saniye ve 1 saat gibi süreleri kapsıyor. "Kaybolan mesajlar" ve "1kaybolan medya" olarak anılan özelliğin ne zaman kullanıma gireceğine dair bir açıklama ise bulunmuyor.  

WABetaInfo tarafından dün paylaşılan raporda  WhatsApp’ın aynı anda 4 cihazda kullanılmasını sağlayan çoklu cihaz desteği için sona gelindiği açıklanmıştı.

WhatsApp'ta yeni mesajlaşma dönemi!

Onur Çelik
Spor Editörü


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