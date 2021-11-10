Whatsapp'tan çağ atlatacak yenilik! Kripto para ile ödeme test ediliyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, her geçen gün kendini geliştirmeye ve kullanıcılarına yeni özellikler sunmaya devam ediyor. Son gelen bilgilere göre ise geçtiğimiz haftalarda bünyesindeki tüm markaları 'Meta' adlı şirket altında topladığını açıklayan Facebook'un, dijital para cüzdanı Novi'yi yakında WhatsApp'a entegre etmeyi hedeflediği ifade edildi.

Gelecek bu yeni özellik ile birlikte kullanıcılar WhatsApp uygulamasındaki Novi cüzdanına banka hesabı ekleyebilecek, kredi kartları bağlanabilecek, para çekme ve bakiye görüntüleme işlemleri yapılabilecek.

KİMLİK İLE DOĞRULAMA GEREKECEK

Uygulamanın kullanıma geçilmesi için kullanıcılar tarafından kimlik doğrulamasının gerekeceği ifade ediliyor. Doğrulama işlemi, kimlik belgeleri ve video kaydı ile yapılacak. Bu işlemleri yapmayan kullanıcıların özelliği kullanmasına izin verilmeyecek.

HİNDİSTAN VE BREZİLYA'DA KULLANILIYOR

Şu anda Hindistan ve Brezilya'da test aşamasında olan Novi üzerinden kullanıcılar birbirlerine güncel olarak Pax Dollar (USDP) gönderiminde bulunabiliyor. Whatsapp yetkilileri, geçtiğimiz günlerde Hindistan'da iadeler özelliğini de kullanıma sunmuştu.