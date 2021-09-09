Whatsapp'tan milyonlarca kullanıcıyı üzen haber! O telefonlar artık uygulamayı kullanamayacak!

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'tan bazı telefon kullanıcıları için üzücü bir güncelleme yayınlayacak. Her geçen gün farklı özellikler ve yeni teknolojik iyileştirmeler yapılan uygulamaların telefonların üzerine bindirdiği yük de artıyor. Bu nedenle eski telefonlarda uygulamalar kullanılamamaya başlıyor. Whatsapp'ın da belli telefonlara artık hizmet vermeyeceği ve kullanılamayacağı öğrenildi.

SON TARİH 1 KASIM

WhatsApp kullanamayacak popüler cihazlar arasında:

iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 4 (Not bu model için geçerli değildir)

Samsung

Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy SII, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core, Galaxy Ace 2.

LG

Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6 Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus Nitro HD и 4X HD, Optimus F3Q.

Huawei

Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S, Ascend D2.

Sony

Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, Xperia Arc S.

Diğer

Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1, THL W8 modelleri yer alıyor.

Bu modeller mesajlaşma uygulamasını desteklemeyi bırakacak. Bu modele sahip kişiler de 1 Kasım 2021 tarihinden itibaren WhatsApp’ı kullanamayacak.

YENİ TELEFON ŞART MI?

iPhone 6, 6s ve Samsung Galaxy S2 kullanıcılarının WhatsApp’ı kullanmak için yeni bir akıllı telefonun mu gerektiği ile ilgili soru ile ilgili olarak T-Online’da yer alan raporlarda ise farklı bir sonuç ortaya koyuluyor. Eski akıllı telefonlar için teknik destek sağlamak yeni modellere göre daha zorlu bir sürece sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle WhatsApp, IOS ve Android gibi işletim sistemleri için yeni kriterlerini belirledi.

GÜNCELLEME GEREKİYOR

Bu yeni ölçütlere göre, uygulamayı kullanmak isteyen Andorid ve iPhone kullanıcılarının 1 Kasım tarihinden önce önce Android 4.1 ve iOS 10 işletim sistemleri ile cihazlarını güncellemesi gerekiyor. Bu modelleri kullanan kişilerin güncellemeyi yapabilmesi durumunda yeni bir telefon almasına gerek yok ancak güncellemeyi yapamayanlar Whatsapp'ı kullanmak istiyorsa telefonunu değiştirmek zorunda kalacak.