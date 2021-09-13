WhatsApp'tan yeni özellik geliyor! Sesli mesaj sevmeyenleri sevindiren haber

Her geçen gün yeni bir özellikle gündeme gelen WhatsApp, bu kez sesli mesajları yazıya çevirmeyi iOS platformunda test ediyor.

Android’te şu anda bulunmayan özellik iOS’ta beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Testlerin başarılı olması durumunda ise Android'de de bu özelliğin olmasına kesin olarak bakılıyor.

WHATSAPP İLE SESLİ MESAJI YAZIYA ÇEVİRME ÖZELLİĞİ

Yeni özellikle WhatsApp'tan gönderilen sesli mesajlar alıcı tarafından yazılı bir şekilde görülebilecek, ayrıca mesajın bölümleri arasında geçiş özelliği bulunacak.

Yapılan bu çeviriye gönderici erişemeyecek.

Bu işlem gerçekleşirken WhatsApp, Apple cihazlarda bulunan ses algılama sistemini kullanıyor. Yapılmış olan çeviriler depolanacak ve daha sonrası için çeviri yapma ihtiyacı olmayacak.

KARA LİSTE OLUŞTURULABİLECEK

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp son görülmeyle ilgili de bir yeni özellik gündemine getirmişti. Bu yenilik kullanıcılarının en çok şikayet ettiği özellikler arasında bulunan 'son görülme'yle ilgiliydi. Artık WhatsApp kullanıcıları 'kara liste' oluşturabilecek ve bu listedeki kişilerden son görülme zamanını gizleyebilecek.

WhatsApp kullanıcıları yayınlanacak bu güncellemeyle birlikte, 'son görülme' özelliğini 4 farklı şekilde kullanabilecekler. 'Herkes', 'Kişilerim' ve 'Kimse' dışında 'Kişilerim hariç' seçeneği arasında kullanıcılar tercihte bulunacaklar.

'Kara liste'ye eklediğiniz bu kişiler, son görülme saat ve tarihinizi göremeyecekler. Bu özelliklerin bütün kullanıcılar için ne zaman aktif olacağı henüz bilinmiyor.