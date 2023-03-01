Wilfried Tchamako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Wilfried Tchamako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Wilfried Tchamako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Wilfried Tchamako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Wilfried Tchamako 20 Mart 1997 tarihinde Ludwigsburg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Fransa,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Wilfried Tchaha Tchamako şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Wilfried Tchamako Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kama Bang Enterprises & Sports yapmaktadır. Wilfried Tchamako, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cheshunt FC futbol takımında oynamaktadır. Cheshunt FC takımına 6 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Wilfried Tchamako'nin Cheshunt FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Wilfried Tchamako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Wilfried Tchamako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında R. Strasbourg B
1 Temmuz 2016 yılında Antalyaspor U21
1 Temmuz 2018 yılında Vierzon FC
1 Temmuz 2019 yılında Vauban S.
1 Temmuz 2021 yılında FA Illkirch Gr.
6 Kasım 2022 yılında Cheshunt
Wilfried Tchamako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Wilfried Tchamako şuan Cheshunt FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.