Will Collar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Collar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Collar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Collar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Collar 3 Şubat 1997 tarihinde Horsham şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William Guy Collar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Collar Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Will Collar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 6 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Will Collar'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Will Collar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/willcollar97

http://www.instagram.com/willcollar/

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Will Collar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Collar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Will Collar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Collar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Brighton U18

1 Temmuz 2015 yılında Brighton U21

1 Temmuz 2019 yılında Hamilton Acad.

6 Şubat 2021 yılında Stockport

Will Collar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Collar şuan Stockport County takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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