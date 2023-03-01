Will Nightingale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Nightingale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Nightingale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Nightingale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Nightingale 2 Ağustos 1995 tarihinde Roehampton şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William John Robert Nightingale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Nightingale Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. Will Nightingale, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Will Nightingale'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Will Nightingale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Nightingale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Will Nightingale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Nightingale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AFC Wimbledon

Will Nightingale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Nightingale şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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