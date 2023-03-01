Will Randall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Will Randall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Will Randall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Will Randall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Will Randall 2 Mayıs 1997 tarihinde Swindon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da William George James Randall-Hurren şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Will Randall Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Will Randall, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sutton United futbol takımında oynamaktadır. Sutton United takımına 17 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Will Randall'nin Sutton United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Will Randall Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Will Randall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Will Randall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Will Randall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Swindon Town

12 Ocak 2016 yılında Wolves U21

31 Ocak 2017 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2017 yılında Wolves U21

29 Ağustos 2017 yılında Forest Green

29 Aralık 2017 yılında Wolves U21

22 Ağustos 2018 yılında Jumilla

4 Ocak 2019 yılında Wolves U21

15 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

9 Mart 2019 yılında Newport County

17 Temmuz 2019 yılında Sutton Utd

Will Randall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Will Randall şuan Sutton United takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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