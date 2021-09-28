Will Smit eşi Jada Pinkett ile haklarında çıkan 'açık evlilik' iddialarına ilk kez yanıt verdi! "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama..."
Will Smit eşi Jada Pinkett ile haklarında çıkan 'açık evlilik' iddialarına ilk kez yanıt verdi! "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama..."
Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Will Smith - Jada Pinkett'in evliliğine dair birçok iddia da ortalıkta dolanıyor. Ünlü oyuncu, sonunda bu iddialar hakkında ilk kez konuşarak açık ilişki yaşayıp yaşamadıklarını açıkladı.