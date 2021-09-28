Will Smit eşi Jada Pinkett ile haklarında çıkan 'açık evlilik' iddialarına ilk kez yanıt verdi! "İlişkimiz tek eşli olarak başladı ama..." Hollywood'un en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Will Smith - Jada Pinkett'in evliliğine dair birçok iddia da ortalıkta dolanıyor. Ünlü oyuncu, sonunda bu iddialar hakkında ilk kez konuşarak açık ilişki yaşayıp yaşamadıklarını açıkladı.

1 7 1997 yılında Jada Pinkett ile evlenen Will Smith, ilk kez evlilikleri üzerindeki sır perdesini kaldırdı ve "açık evlilik" iddiaları hakkında konuştu.